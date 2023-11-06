生蠔加檸檬辣椒汁 殺菌作用微

李正雅

【本報訊】本港銷售即食生蠔的店舖，必須領有受限制食物售賣許可證，而近年興起即食日本北海道生蠔，甚至在街市也能買即食的生蠔。有營養師提醒市民，高風險人士應避免進食生蠔，而在生蠔上加檸檬汁、辣椒汁或芥辣等，並無殺菌作用，建議市民盡量選擇徹底煮熟來減低風險。

只能去腥增口感 營養學家李正雅指，高風險人士如長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人，應避免進食生蠔。對於有人說在吃生蠔時，把檸檬汁、辣椒汁或芥辣點在生蠔上可殺菌，她就指這種殺菌作用相當有限，主要為去除腥味和增加口感為主，難以用來預防食物中毒。

至於坊間指吃生蠔可壯陽，她亦指食用分量要相當多或會有效，直言：「起碼每日食10隻以上，但咁樣又可能會吸入其他重金屬或者細菌。」而部分病毒如諾如病毒在加熱至攝氏60度仍未能殺滅，故建議徹底煮熟（攝氏90度以上）蠔來食，而煮熟後的蠔礦物質不會流失，惟水溶性維他命就會減少。

本報2021年曾巡查全港多個街市，均發現有商販將生蠔放在冰塊上出售，其後食環署證實相關場所無牌。不過，近日記者再巡視街市時，已無發現有人出售即食生蠔。