細菌依附積聚 食生蠔易中毒

【本報訊】蠔本質上比其他海產有更高的食物安全風險，由於蠔是濾食性動物，透過鰓過濾大量海水的方式進食，因此周圍環境中可能存在的病毒或細菌會在其體內積聚，其中最常見的是諾如病毒和甲型肝炎病毒。過往就不時出現涉及進食生蠔後的食物中毒個案，患者會出現嘔吐和腹瀉等病徵，食安中心指平均每年約25宗。

諾如病毒最常見 衞生署衞生防護中心今年1月初公布進食生蠔後食物中毒個案，有3名年齡介乎24至25歲的男子，在去年12月18日於尖沙咀某食肆晚膳期間進食生蠔後，約38.5至44.5小時後出現腹痛、惡心、嘔吐和腹瀉等病徵。至於食安中心亦曾發表文章，指在2021年曾接獲超過100宗涉及生蠔的食物中毒事故，在2016至2020年間，每年平均亦有約25宗。而2014年初，更有多達49人出現嘔吐和腹瀉等主要病徵，流行病學調查顯示，肇因是進食了受諾如病毒污染的生蠔。

蠔可以存在多種病毒及細菌，其中最常見的是諾如病毒，此病毒能依附在蠔的消化系統，只要生蠔中含有小量諾如病毒，就能引起食物中毒的反應，一般在進食後24至48小時內就出現肚痛、嘔吐、腹瀉、發燒和頭痛等食物中毒症狀。蠔亦可能積聚副溶血性弧菌和創傷弧菌等細菌，即使專供生吃的蠔隻是來自實施糞便污染控制的水域，也不代表完全沒有微生物風險，故進食生蠔或半生不熟的蠔，較易受病原體感染。