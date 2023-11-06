本報抽驗重金屬 台山蠔最毒 致癌食壞腦 畸胎流產風險高

水銀超標30倍 鉛超標9倍 港人愛食蠔，惟蠔易積聚病毒、細菌和重金屬，隨時中伏。本報記者購買5種分別產自本地、內地、法國及日本的生蠔樣本，交予專家檢驗其重金屬鉛、鎘、汞（水銀）及砷含量，結果發現除港產蠔重金屬砷無超標外，其餘樣本重金屬均超標，當中一款內地台山蠔是「最毒」，水銀含量及鉛含量超標最多，分別高達30倍及逾9倍，數字驚人。而法國樣本的水銀含量亦超標逾23倍。醫生指重金屬積聚體內可引致癌症，長期吸入水銀影響神經系統，增加孕婦胎死腹中及生育畸胎的風險。即使徹底煮熟蠔，也不能去除蠔隻積聚的重金屬。

本報記者近日走訪土瓜灣、大埔、荃灣及粉嶺多個街市及海產專門店，共購買5種生蠔樣本，交由專家檢測4種重金屬鉛、鎘、汞（水銀）及砷含量。這些生蠔樣本中，有3款必須煮熟，兩款就聲稱可以即時食用。其中需要煮熟的樣本在不同街市購買，購自荃灣的樣本連殼銷售，其餘兩款則除去殼，以海水浸泡在膠袋或塑膠盒內再出售。至於能夠即食的樣本，分別聲稱來自法國及日本，店員指除非開殼後有大量海水湧出，否則都可即開即食，毋須清洗。

根據食物攙雜（金屬雜質含量）規例（第132V章），一般海產類食物含重金屬有指明標準，當中鉛的法定上限為6ppm、汞（水銀）的上限為0.5ppm、砷上限為10ppm，而鎘的上限為2ppm。根據該規例，出售或轉運超越上述標準的指明食物屬於違法，可處第5級罰款，即5萬元，以及監禁6個月。

聲稱即開即食 水銀含量亦超標 測試結果顯示，除購自土瓜灣街市的本地蠔樣本，砷為3.8ppm，未有超過10ppm的法定上限外，其餘樣本4種重金屬均有超標（見表）。當中超標最嚴重的是購自大埔墟街市，一款標榜為「台山蠔」的內地生蠔，其水銀含量超標最多，每100克達15.5ppm，超標30倍。同一樣本的鉛含量亦超標最多，達9.4倍。至於可即食的法國蠔，其水銀超標亦逾23倍，鉛含量屬次高，超標7.9倍。本地出產的蠔各重金屬含量較低，當中砷更遠低於法定上限，而日本蠔的各類重金屬含量亦較低。

長期吸入有害物 小心未老先衰 家庭醫生關嘉美指，無論煮熟或生食蠔，對於人體吸入重金屬本質上無分別，重金屬很少令人急性中毒，而是長年累月慢慢積聚於體內，近年就發現有市民未老先衰，40歲就出現如柏金遜症等老人病，懷疑與身體積聚重金屬有關。上述各重金屬長期吸入，都有致癌風險，當中的鉛會令腦部及神經系統受損，會令人出現麻痹、四肢無力甚至影響情緒出現焦慮等情況。至於水銀就令人食欲不振，肌肉無力等，孕婦長期吸入會增加生畸胎及胎兒夭折風險。而鎘則會傷害腎臟，會導致腎衰竭及出現蛋白尿，高血壓等病徵。

煮熟難除重金屬 食用前宜浸泡 香港高等教育科技學院（THEi）兼職科學講師梁浩文指，蠔體內很容易積聚了各種病毒、細菌和重金屬而不能排出體外。因蠔隻吸收重金屬後在細胞裏產生同化作用，已經殘留於細胞內，故一般煮熟蠔隻都不能去除重金屬，建議食用前可浸泡，也可選購經食安中心檢測合格的蠔。

食安中心發言人指，未經烹煮的蠔是高風險食物，高危人士應避免進食。從食物中攝取小量的重金屬通常不會對健康構成影響，但若長期食用含過量重金屬的食物（包括介貝類海產），可能影響身體健康，食安中心已經發出食物安全建議，向市民提供關於生蠔的食物安全風險資訊，呼籲市民和業界在進食或供應生蠔時採取必要的預防措施。記者林建平

台山蠔水銀超標30倍。 生蠔樣本重金屬檢測結果