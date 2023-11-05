笑看天下：以色列當老美冇到

以巴戰火愈燒愈旺，以色列國防軍上周五擴大喺加薩地帶嘅地面行動，經過一周兵分三路進軍後，已完成全面包圍加薩最大城市加薩城，雙方開始打巷戰。以色列總理內塔尼亞胡形容目前係戰況最激烈嘅時刻，以軍發言人哈加里揚言已包圍「恐怖組織」哈馬斯的大本營，目前停火選項不在談判桌上。

以軍殺得性起，完成把加薩地帶「一分為二」，包圍加薩城在內嘅北部地區，外界預料之後將展開血腥及漫長嘅地道攻防戰，誰勝誰負現在言之尚早，唯一可以預測嘅係，雙方必定死傷枕藉，而禍及無辜平民百姓必矣。黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉日前發表戰爭爆發以來首次講話，佢警告美國，如果以色列唔停止對加薩嘅攻擊，黎巴嫩戰線嘅戰鬥，可能會演變為更廣泛嘅戰爭。佢仲將加薩嘅高死亡人數歸咎於美國，並指以色列與真主黨喺黎巴嫩邊境嘅衝突會否升級，取決於加薩發生嘅情況。

講真，俄烏戰事仍然持續，以巴戰火一開始就無法撲熄，大有可能蔓延至區內其他國家，呢個係美國極不願意見到嘅！拜登其實都着急，佢近期於電話通訊中，不停警告內塔尼亞胡如不採取行動抑制巴勒斯坦平民傷亡，以色列將會受到國際社會嚴厲批評。唔少拜登身邊嘅顧問，亦認為美國將不得不屈服於國內外壓力，須公開呼籲以巴長期停火！美國國務卿布林肯亦再次出訪以色列，會見內塔尼亞胡、戰時內閣成員和總統，係以巴開戰後第3次訪以！如此頻撲，所為何事？

可以見到，美國當初力撐以色列，遂令內塔尼亞胡目空一切，走上失控之歪道！事實上，老美喺中東已失勢，若然有牙力，為何布林肯親訪3次，內塔尼亞胡依然半步不讓？唔通又當老美係「紙老虎」？