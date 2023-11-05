自成一家：一味唱好無助兩地融合

本港今年復常後，雖然沒有了疫情困擾，卻面臨經濟發展乏力的難題，融入粵港澳大灣區成為年輕人未來發展的一條新出路。許多團體紛紛舉辦講座，教授青年返回內地就業和創業的錦囊，但我認為有些內容頗有問題。

話說二次大戰時期，英國戰機不斷被德軍的防空炮火擊落，軍方於是邀請工程師研究如何保護戰機；工程師認為要加強機翼的防禦能力，因為成功返航的戰機大部分機翼都有中彈。不過，有統計學教授知悉後，卻提出另一個相反的看法，指要加強戰機引擎的保護才對，原因是機翼中彈的飛機仍能飛行返航，說明問題不在於機翼；相反，大部分被擊落的戰機的引擎都有中彈，以致無法返航，而這正是需要改善的部分。

從媒體的報道來看，一些鼓勵港青到大灣區發展的講座，往往喜歡邀請在大灣區創業成功的企業家分享他們的成功經驗，這正好犯了「幸存者偏誤」謬誤。嚴格來說，成功學並沒有太大問題，只是它給我們看到成功經驗，卻不一定會增加我們成功的機率。譬如，許多成功人士都是在大學時期休學創業，但外人並沒有了解到他們成功背後的辛酸。若學習他們提早退學創業，以為照做也可成功，最後只會失敗收場。事實上，只有多聽失敗的案例，才能提前知道不該犯哪些錯誤，並引以為鑑。

換言之，團體鼓勵港青返回內地發展，除了交流成功案例，也應該分享一些失敗的故事，這些錯誤經驗都是大家需要學習的。而且，這種做法也是務實的，可以負責任的告訴年輕人返回內地創業的成本，以便自我評估風險。若一味吹噓在內地創業如何成功，最終反而會害了那些滿腔熱情準備回內地創業的港青，無助兩地融合。