龍吟虎嘯：司法界新體驗受教育

和美國這些年公布的制裁不同，這次是「全火力集中打擊」香港司法界。當然，每次矛頭都是指向《港區國安法》，都是因為中國制訂了《港區國安法》，香港特區政府和司法界執行了《港區國安法》；而《港區國安法》對美國和外部勢力干預中國香港內政、危害國家安全，實施了堅決有效的打擊，作為瘋狂反撲，美國就要制裁相關的政府官員和司法界人士，繼續干預屬於中國內政的香港事務。

今次制裁，美國把火力集中在香港司法界，說明他們正在深度干預香港司法事務，干預香港的法律制度及運作，且對香港的司法人員進行打壓和威嚇。美國的這種做法正是反面教材，很好地教育香港的司法界人員，讓他們切身體驗到，為甚麼中央和特區政府要求全香港包括司法領域進行愛國主義教育；為甚麼要讓公職人員、司法界人員要有國家意識；為甚麼司法問題特別是涉及到國家利益和安全的問題，絕不是單純的法律問題；為甚麼說法律界和司法人員絕不是生活在「真空」裏，在大是大非問題的案子上不可能沒有政治立場。從這個意義上說，也不存在甚麼絕對的司法獨立，任何國家和地區的司法都屬於上層建築，都是國家機器的組成部分，都要服從、維護國家利益。中國是這樣，香港是這樣，美國、英國、日本、俄羅斯都是這樣。