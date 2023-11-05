政情：何永賢中秋噱頭唔合理 過渡屋推銷離地

過渡性房屋成為劏房戶上樓捷徑，位於元朗洪水橋嘅過渡性房屋項目「仁愛居」早前順利竣工落成，尋日喺洪水橋洪安里舉辦開幕典禮。特別嘅係，今年嘅中秋節就過咗成個月，但房屋局局長何永賢就竟然用「慶中秋」作為噱頭，呼籲市民盡快申請過渡屋，被斥好離地。

「仁愛居」獲房屋局資助超過兩億元，由市建局技術支援仁愛堂興建及營運，提供410個單位，7月起陸續入伙，至今入住率已達到95%，即有391戶家庭已簽字入住，居民包括長者、單親家庭、新來港市民及少數族裔等弱勢社群。屋內有獨立廚廁，有齊熱水爐、坐廁，洗手盆、冷氣機等基本設備，租金介乎2,390至3,700元，租期兩年，如果期間未上到公屋可以續租多兩年，最長可入住4年。

中秋過咗成個月 主持揭幕嘅何永賢就話，見到過渡屋住戶一齊開心慶祝中秋節，呼籲劏房戶盡快申請，改善居住環境。佢提到，你可否想像一個劏房戶家庭，如何同左鄰右里慶祝中秋？係唔會，因為連枱都放唔落。但到咗過渡屋，就多咗好多空間，佢哋可以用嚟食月餅、玩燈籠，希望多啲朋友聽到，唔好猶豫，盡快申請。佢話未來有1.3萬個過渡屋單位陸續落成，相信有助加快劏房戶上樓步伐。

賞月多數去公園 不過，有關「推銷法」惹起網民譏笑，直斥成班高官都幾離地，賞月梗係去公園，邊個會喺屋企賞月㗎，笑言真係好叻叻呀，係你先諗到，又指得嗰410個單位，講到好似有好多空置單位等緊人上樓咁，又講到好似可以永久住咁話。