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生活問題困擾 水泉澳邨婦墮亡
【本報訊】昨日凌晨零時許，一名姓鄧（60歲）婦人在沙田水泉澳邨欣泉樓高處墮下，重創昏迷倒臥大廈對開，保安乍聞巨響，循聲查看後慌忙報案求助。救援人員接報趕至，經檢查後證實事主當場死亡，至於其死因則有待驗屍後確定。據悉，鄧婦近日疑受生活問題困擾，不排除因此輕生。
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