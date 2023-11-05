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墮海男獲救上岸 稱非輕生
墮海男送院救治。（沈厚錚攝）
【本報訊】上周五深夜11時許，有市民發現一名男子，在荃灣海濱公園近岸邊載浮載沉，由於懷疑他遇溺，遂慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，隨即展開搜救，未幾救起該名姓黃（29歲）男事主，並把他載返附近碼頭上岸，再由救護車送院救治。據悉，事主曾向人員表示沒有輕生念頭，其墮海原因則有待進一步調查。
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