無牌打消脂針案 再多兩女落網

曾注射逾百客驚惶 迄16人遇感染苦況 荔枝角美容院注射消脂針感染事件再有新進展，執法部門前日在長沙灣區拘捕一名27歲美容院女負責人涉嫌無牌行醫，並在中區拘捕一名26歲女子涉嫌協助無牌行醫，疑在Instagram負責拉客，她們現正被扣留調查，案件至今累計4人被捕。據了解，無牌行醫的被捕女子非註冊醫生，但初步估計為逾百名顧客注射過消脂針。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。而懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組再添一人，累計16名女子。

衞生署衞生防護中心昨公布，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組已增至16名女子，中心已就相關個案設立查詢熱線，截至昨午1時，中心共接獲9宗查詢，其中4名年齡介乎25至32歲的女子表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

案件至今累計4人被捕 執法部門上周三（1日）及周四先後拘捕兩名女子，分別為女悅醫美27歲姓蔡女負責人；渼生堂36歲姓黃女負責人，她們涉非法管有沒有註冊的藥劑製品以作銷售或分銷及非法管有第一部毒藥分店。執法部門前日再拘捕多兩名女子，分別為27歲姓林的美容院負責人，她涉無牌行醫，有份注射消脂針；26歲姓歐女子，她涉協助無牌行醫，疑在Instagram負責拉客，之後轉介顧客前往不同美容院。

只註冊醫生可施行注射 案件牽涉3間美容院，包括位於荔枝角青山道合興工業大廈6樓GALS GLAM BEAUTY；永康街永康中心4樓GALS GLAM CLINIC，兩間公司註冊名稱均為女悅醫美，而位於永康街安泰工業大廈A座10樓為渼生堂，公司註冊名稱則為CHING'S BEAUTY LIMITED。其中一間美容院曾經搬遷，因而有4個處所涉案。而受害女子均經網上平台介紹，前往涉事處所注射消脂針。

中心昨未發現有新的涉事處所，再次呼籲曾光顧上述處所並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作跟進。衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閱香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格。