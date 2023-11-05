周三立冬27℃ 隨後兩日更熱

【本報訊】本周三（8日）雖是廿四節氣中的「立冬」，原本是冬季之始，惟近年本港天氣愈來愈反覆，氣溫甚至有仲夏之感。根據天文台自動分區天氣預報，「立冬」當日市區最高氣溫高達攝氏27度，而「立冬」隨後兩日氣溫更不跌反升，雖有一兩陣雨，惟部分地區高見攝氏31度，最快需等至本月13日才稍有涼意，低見攝氏18度。

下周一始轉涼 天文台表示，廣東沿岸今日風勢微弱，預料一道微弱冷鋒會在明日抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨。受隨後的東北季候風影響，本周中期沿岸地區風勢較大及稍涼，仍有一兩陣雨。根據天文台自動分區天氣預報「最高及最低氣溫顯示」，立冬當日上水及流浮山將錄全港最高溫，氣溫高達攝氏30度。隨後兩日，氣溫不跌反升，上水更高見攝氏31度，需待至下周一（13日）氣溫始降，石崗當日錄全港最低溫，低見攝氏18度。

根據天文台9天天氣預報，展望今日短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎攝氏25至30度。明後兩日有雨，介乎攝氏23至29度。立冬當日，大致多雲，天色明朗，氣溫高見攝氏27度，隨後連續3日（9至11日）有雨，氣溫介乎攝氏23至28度。11月12日、13日始見陽光，天氣稍涼，低見攝氏21度。