東呼即應：跣手墜遺體 4仵工靈堂鞠躬道歉

【本報訊】《東呼即應》早前接獲讀者申訴，指食物環境衞生署外判仵工搬運遺體時，跣手將屍體丟到地上，家屬要求討回公道，但涉事外判商遲遲未應。直到《東呼即應》及《東方日報》頭版報道將事件曝光後，才終獲涉事仵工承諾將親身向家屬道歉，現在家屬總算討回遲來的公道，再次證明《東呼即應》為民請命！

前日在死者的喪禮上，外判商兌現他們的承諾，除了向死者家屬送上花牌及帛金以表心意外，經理偕4名處理遺體的仵工來到現場鞠躬道歉，他們亦寫了一封致歉信，希望逝者可以安息，家屬終於放下心頭大石。《東呼》團隊亦都在現場見到，外判商今次願意承擔責任的誠意。

死者丈夫多謝《東呼》為民請命 對於外判商的回應，死者丈夫陳先生表示，再次衷心多謝《東呼即應》團隊為民請命，非常幫到香港的市民出氣，如果不是全靠《東呼》，真的很難出到這一口氣。最後那4名仵工及外判公司，全靠《東呼》報道事件後，才肯就事件回應。如果無《東呼》的壓力，他們都不會做任何事情。