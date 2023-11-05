醫健：伶牙俐齒：如何矯正露齦笑Gummy Smile

病人時常問到「大牙肉」笑容能否醫治，因為他們覺得這不夠美觀，影響自信心甚至社交生活。

「大牙肉」學名為「露齦笑」（gummy smile），意指開懷大笑時上顎前方牙肉過分暴露。甚麼是過分/適量/過少暴露？從身體健康角度看，露齦笑其實不是疾病亦非缺陷，既然這對生命和牙齒健康無損，界定改變幅度的需要，便完全取決於大家對笑容美感的個人主觀判斷。接受矯正露齦笑治療前，首先要準確找出問題的根源，雖然不同學派各有見解，大致上可分為幾類，分別為骨性（skeletal）、牙/牙周性（dental/periodontium）、肌肉性（muscular）問題等。

非常嚴重的骨性露齦笑，源於上顎骨垂直向過度生長，並常帶有前突性的特徵，一般需要配合正顎手術和牙齒矯正聯合治療。好處是能達到最大程度的治療效果，但要考慮手術風險和成本等因素。

中等程度的骨性露齦笑，可以考慮牙齒矯正治療加配微種植體（俗稱「骨釘」）支抗輔助，準確地臨床運用生物力學的原理，能夠帶動上顎整排牙齒往上移動和相關聯的牙周組織（包括牙齦），想像牙齒往上提升兩毫米，牙周組織亦同時按比例上移，露齦笑的幅度便相應下降！

這方法的優勢在於其非手術性和成本相對較低，但要考慮較長的治療時間和過度牙根收縮（root resorption）等的風險。一些牙冠過短的例子，可以應用激光或手術性切割，改善牙冠比例亦減少牙肉展露程度，一舉兩得。至於改變上唇過短或肌肉協調等的問題，便屬於另一醫學範疇。

「醫生，箍牙之後，我想改善Gummy Smile，同埋好似明星笑得咁靚，請問可以嗎？」我們有責任和病人作非常深入的溝通，並詳細解釋問題所在，討論不同的治療方案和預期效果，平衡利弊。「你沒有他們的，他們也沒有你的；請記住，你就是唯一。」做好「期望管理」，消除誤解，醫患雙方都愉快。

牙齒矯正科專科醫生邱家寶