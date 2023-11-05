聖保羅男女中學招百外校生 11‧17截止申請

【本報訊】位於中西區的傳統直資名校聖保羅男女中學昨日舉辦中一入學講座，校方指，下學年維持約有100個中一學額招收外校生 ，面試名額約450個，設有一輪面試，本月17日截止申請。

跨境家長擬來港租屋 該校昨日舉辦兩場簡介會，吸引逾千人參與。有跨境家長昨日特意從深圳來港出席學校講座，為就讀北區小學的子女規劃升中安排，又指若子女能成功入讀，計劃日後來港租屋方便他們上學。有本地家長則帶同小六女兒一同參與面試講座，認為該校高中設有文憑試及國際文憑大學預科課程，相信可為女兒將來提供更多選擇。

校長源迪恩表示，去年收到約1,600份中一入學申請，校方挑選約600位學生面試。面試分為中英文兩部分，包括個人及小組討論方式。他指，校方主要藉面試觀察學生語言、溝通、解難能力以及邏輯思考，強調面試目的是「去認識個學生」，期待學生性格多元化。

校方稱，入學面試設有「兩條隊」，一個專為才藝出眾的學生而設，申請人須經學校推薦；另一個屬一般申請。前者面試日期為12月9日；後者為明年3月9日。無論申請人獲取錄與否，面試結果將於明年2月底及3月底公布。