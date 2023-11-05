開腦女生成「毅恆之星」 基金會撐追夢

【本報訊】學友社與招商局慈善基金會昨日舉行「毅恆之星」嘉許禮，來自14間中學的20名同學成為當屆「毅恆之星」，每位「毅恆之星」獲基金會提供一萬元實踐理想，學友社亦協助配對師友，讓每位「毅恆之星」訂立個人的「理想成真計劃」，當中3位毅恆之星得獎者在「堅毅抗逆、理想志向、社會貢獻」的評選範疇中均取得出色表現。

共20名中學生當選 得獎人之一的劉情曾進行開腦手術，復康過程既面對身體不適，又需重新學習說話及自理能力，她希望將來成為一名社會工作者。在今次計劃中，劉情實踐了舉辦兒童及青年擴香石興趣班的理想，她分享了自身的堅毅經歷。

另一位「毅恆之星」是張曜曦，他曾情緒陷入低潮，幸在攝影中找到曙光，重新建立理想志向，亦學會透過影像以不同角度看世界，及從另一角色思考正面人生。

李宗希同學亦曾受情緒困擾，幸音樂助他走出困境，他進修及考核樂理和結他課程，並於校內招募對結他有興趣的同學，以加強自己教授吉他的指導能力，增加教學經驗，朝着結他老師的目標進發。