寄養家庭同樂日 400人海洋公園暢玩

【本報訊】社會福利署昨日於海洋公園舉辦「寄養樂聚在海洋」同樂日，邀請來自100個家庭、共約400名寄養家長和兒童在主題樂園歡度周末，以感謝寄養家長的付出。勞工及福利局局長孫玉菡致詞時表示，政府一向重視寄養服務，期望更多熱心人士參與成為寄養家長，讓因不同情況而未能在原生家庭得到照顧的兒童感受到家庭溫暖。

社署推1+1組合形式作招募 孫玉菡指新一份施政報告提出，政府會於下年4月大幅提高寄養家庭獎勵金，更特別為照顧有特殊學習或照顧需要兒童的寄養家庭提供額外支援，包括及早安排評估，以及合適的專業康復治療和訓練。孫續說，社署今年加強宣傳寄養服務，並推出「1+1」組合形式招募寄養家庭，讓有志加入寄養服務的家長、其親友一同申請加入服務，並共同照顧同一名寄養兒童，藉此互相支持。

社署正統籌和協調11間非政府機構提供寄養服務，現時已經登記的寄養家庭數目約950個，並每年為寄養家庭舉辦同樂日，以感謝寄養家長的付出。至於昨日舉行的「寄養樂聚在海洋」同樂日，同時響應「開心香港」活動，向參加的寄養家庭派發海洋公園入場門票和餐券。