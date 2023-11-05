暴雨成災 學者倡重估沿海水淹風險

李行偉

【本報訊】極端天氣為本港帶來連場大雨，引致多區出現嚴重水浸，令人質疑本港的排水系統是否落後於國際標準。有學者建議，政府需與大灣區和國際上進行更多持續合作，甚或重新評估本港城市沿海各區域的水淹風險，以及設立專項，鼓勵氣候變化災害的跨學科研究，提升本地工程師能力，培養下一代跨學科人才。

籲借鏡外國 創建研究中心 澳門科技大學校長、國際水利與環境工程學會主席李行偉表示，本港的雨水防洪系統是達到國際標準，惟近年氣候變化導致了一些完全意想不到的洪水事故，譬如降雨強度大幅增加，海平面上升，再加上風暴潮等因素，令水淹風險大大提高；若暴雨剛好發生在高潮的時間，一切不利因素疊加，便會引起災害，而這些災害，在許多國家都發生。

李認為，要保持本港水安全創新科技的可持續發展，政府應重新評估城市沿海各區域的水淹風險，以設定工程和非工程對策，就像2010年大埔沙埔仔村水災後，把新界所有山區做一個水淹風險研究一樣；以及借鏡包括荷蘭和新加坡在內的許多國家經驗，投放資源於創建研究中心和基礎設施投資，以實踐前瞻性承擔精神。

他續指，本港應與大灣區和國際上進行更多持續合作，了解人工智能、大數據、物聯網、感測器和預警系統的創新科技發展，並建議設立專項，鼓勵氣候變化災害的跨學科研究，以提升本地工程師的創新科技設計能力，培養下一代跨學科人才，主動爭取融入大灣區水安全創新科技建設，參與「生態文明」的國家議程。