美提制裁 港府譴責 斥恐嚇法官妨礙司法

美國參眾兩院跨黨派議員提出法案，要求將律政司司長林定國等本港官員，以及法官和檢控人員納入制裁名單。林定國昨日出席電台節目時表示，面對制裁不會害怕，又形容美國是卡通片《哆啦A夢》中的「胖虎」，是「死性不改，本性難移」，他指自己及中國人並非「大雄」，不會害怕及甘於被欺負。至於港府亦對美方提制裁港官予最嚴厲譴責，指違反美國自稱的司法獨立。

拒做「大雄」 不怕「胖虎」 林定國形容美方做法有如卡通片中死性不改的「胖虎」，但沒有帶眼識人，自己及中國人都不是「大雄」，不會因此而畏懼任人打。同時批評制裁名單中包括退休法官和外聘大律師，反映對方是希望司法人員「心驚膽跳」，又或者有興趣為特區政府工作的法律人員不敢接受委聘，行為惡毒，美方誇下海口尊重法治，但威脅和破壞香港的司法制度，違背自己推崇的法治精神，絕對是雙重標準。

指國安案審理透明公正 至於要求制裁為國安法案件擔任外聘檢控官的大律師，亦是為了令大律師有顧忌，他希望律師不要中計，不要被「嚇窒」。林又指，以3名法官共同審理國安法案件，取代陪審團審理，談不上是秘密審訊，強調法官審理國安法案件都是公開進行，判詞亦會公開，有關質疑是一派胡言。

港府對此予以最嚴厲的譴責，批評是卑劣手段，這些行為的目的明顯是想恐嚇法官、檢控官及官員，特別是恐嚇法官，嘗試影響他們公平公正審訊案件及作出裁決，這是嚴重妨礙司法公正的行為，除了違反法治，亦違反美國自稱的司法獨立，違反美國自稱受憲法保障的司法獨立。又深信香港法官、檢控官及官員會無畏無懼履行職責，會按他們的誓詞公平公正審訊案件，其他官員亦不會怕這些卑劣的恐嚇。形容這些卑鄙無恥的行為，反映政客的虛偽及野蠻，其心可誅。