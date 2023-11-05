澳門消息：兩內地男交收斷正 檢值18.7萬冰毒

【本報綜合報道】澳門罪案不絕，一名內地男子涉嫌偷運毒品入境出售，並當街與人交收被當場拘捕。澳門執法部門昨日（4日）表示，兩名被捕男子年齡分別33歲及36歲，他們涉嫌吸毒及販毒，行動合共檢獲共重56.7克冰毒，約值18.7萬澳門元。

案情指，執法人員早前接獲情報指有犯罪集團偷運毒品後在澳門出售，並發現其中一名被捕男子於前日（3日）下午經關閘口岸入境，並在新口岸酒店搭的士到氹仔亞威羅街，與另一涉案男子疑似交收毒品，人員於是上前截查，並從他們身上搜出小量毒品。

執法部門其後到其中一人在新口岸區酒店租住的單位內搜查，並從其行李內的一條底褲再搜出83袋小包冰毒及吸毒工具。被捕兩人尿檢顯示沒有吸毒，有人承認從內地以3.6萬元人民幣（3.8萬港元）購得該批毒品並打算在澳門出售圖利。