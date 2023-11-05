澳門消息：受女網友游說投資虛幣 男子遭騙65萬元

【本報綜合報道】澳門騙案遍地開花，且層出不窮，有男子墮入虛擬貨幣投資騙案，當地執法部門昨日表示，事主早前接獲一名陌生女子「誤發」短訊並成為網友，對方其後游說投資虛擬貨幣，惟前後共損失約65萬澳門元，事主近日經網上得悉類似的詐騙情節，始懷疑自己受騙並報案求助。

初時能提現 加碼後失敗 案情指，男事主在9月30日收到陌生女子要求到酒店接送的短訊，兩人其後開始聊天並成為網友，數天後女子游說下載一款電話應用程式投資虛擬貨幣，男事主不虞有詐，透過銀行轉帳方式注資兩萬澳門元，並按指示投資後獲利一萬多澳門元，當時全部款項可成功提現。

該女網友其後游說加大投資，並訛稱有回贈活動，男事主遂先後多次轉帳，投資金額亦加碼至46萬澳門元，而應用程式再次顯示投資獲利，且帳戶共有100多萬澳門元餘額，但全數提現被拒。

「客服」其後稱需繳付17萬澳門元的「稅款」及17萬澳門元的「匯率費用」才能提現，男事主於是在上月底按對方指示，分兩次到澳門中區將34萬澳門元現金交予3名男女。直至近日，男事主透過網上資訊看到相關詐騙情節，懷疑被騙而報案。