一周兩宗的士盜竊案 司機如廁失背囊

【本報訊】再有的哥如廁時，遭賊人乘虛而入盜走車上財物！網上近日流傳一段短片，顯示在上周一清晨約6時，一名的士司機在大圍積福街近城河道交界泊好的士，然後到附近公廁小解。惟他離開鏡頭不久，一輛早已停泊在附近之的士徐徐駛至，一名戴鴨舌帽及口罩的男子隨即落車，施然走向前方的士，約10多秒後便攜同一個背囊折返，再驅車往積信街方向離去。

兩案賊人手法及外貌相似 據了解，受害姓廖（61歲）的哥在如廁後返回取車，赫見座駕左邊車窗碎裂，放在車上一個約值300元的背囊，連同袋內的藥物和文件不翼而飛，無奈下只好報案求助。執法部門接報到場，經初步調查後，把案件列作「車內盜竊」，暫時無人被捕。

本港在過去一周已發生兩宗同類案件。上周四清晨7時許，一名姓黃（59歲）的哥因人有三急，將的士停泊於葵涌荔景山路遊樂場對開，並且前往遊樂場內的廁所小解。惟他折返後，發現前排乘客位車窗被打破，座椅上一個放有2,500元現金的背囊不翼而飛，懷疑被竊賊爆窗偷走。

網傳「車Cam」片段可見，當日黃落車之後，一輛停泊於前面巴士站之的士，立刻亮起死火燈及褪後至黃之的士前方，一名穿深色長衫長褲、戴口罩及鴨舌帽男司機落車走近，以手肘打破車窗並擸走背囊，得逞後開車逃去，犯案過程不足10秒。據了解，雖然影片攝下賊車車牌，但執法人員經調查後，相信該車屬失車，懷疑有人扮「行家」犯案。另外，兩案賊人的手法及外貌特徵相似，不排除是同一人所為。