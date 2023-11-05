上限仍$1500 電子繳費無更新 食署漏招玩殘市民

垃圾蟲罰款倍增 配套不足捱轟 打擊「垃圾蟲」及店舖阻街等的定額罰款，於上月22日起分別倍增至3,000元及6,000元。截至上月31日，食物環境衞生署已就垃圾蟲及阻街的罪行，發出128張定額罰款通知書。不過，當局嚴打「垃圾蟲」及「阻街霸」已兩周，卻配套不足，電子付款繳費系統的罰款上限至今仍是1,500元，令被票控者無法使用電子付款系統付罰款。有市民批評政府「做漏嘢」，安排欠妥。食物環境衞生署回覆本報查詢時承認事件，稱相關系統正進行更新。有議員認為當局若要更新系統，應提前通報市民。

經修訂的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》已於上月22日起生效，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰等的定額罰款金額，已由1,500元提高至3,000元；至於針對店舖阻街等的定額罰款金額，則已由1,500元提高至6,000元。食環署紀錄顯示，在10月22日至31日期間，就相關公眾地方潔淨及阻礙罪行，共發出128張定額罰款通知書。

即使新例已生效兩周，政府的配套卻仍然慢幾拍，市民陳先生投訴指，政府的定額罰款收費系統仍未更新，罰款上限只有1,500元，換言之，新增的垃圾蟲罰款無法透過電子方式繳交罰款。陳先生直斥政府明顯「做漏嘢」，影響收到罰單的市民。

亂丟垃圾罰$3000 促郵寄親身繳付 食環署接受查詢指，有關電子繳費系統正進行更新，市民暫時未能採用電子方式，繳交自10月22日起發出的新定額罰款通知書。建議市民可選擇以其他方式，透過郵寄支票、匯票或本票，或前往郵政局繳交罰款。署方又指，會通知所有受影響市民上述事宜及安排，並會繼續密切跟進相關事宜。

議員何俊賢認為，政府如果需要更新電子繳費系統，應要向市民通報，以保持透明度，情況猶如封路，會影響市民的生活習慣。他認為，若只是輕微調整數字，可能一至兩星期已完成更新，但強調最重要是通報，無論更新時間長短，即使只有一日，亦要及早提醒，以免市民「摸門釘」。

亂拋垃圾及店舖阻街等的定額罰款上月起分別倍增至3,000元及6,000元。 何俊賢