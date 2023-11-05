每周逾240國際貨櫃班輪 港冀建高價值物流樞紐

【本報訊】政府近日公布《現代物流發展行動綱領》，運輸及物流局局長林世雄昨日撰寫網誌表示，行動綱領提出了一系列配合本港物流短、中和長期需要的發展策略，形容本港運輸物流設施的「基本盤」十分優秀。他又指，現時本港每星期有超過240班，連繫全球超過460個目的地的國際貨櫃班輪，相信有條件成為以高價值貨物及電商市場為主的可持續國際智慧物流樞紐。

林世雄表示，行動綱領提出在洪水橋/厦村新發展區，預留37公頃土地建設現代物流圈，作為通往大灣區的物流門戶，當局亦已展開了可行性研究，計劃在2024至2027年期間，定期推出共4幅約佔19公頃的物流用地；並會繼續大力推動一地多用形式，同時支援現代物流及港口後勤用途，其中包括就葵青區具有潛力作多層式物流設施作混合用途進行可行性研究。

研與內地系統互通 在智慧物流方面，明年將會開展顧問研究，聯通機場、港口及其他相關物流訊息平台，增強貨流、訊息流及資金流的管理及協調，長遠目標是擴大至與內地及澳門的物流系統互聯互通。