沙嶺擬建數據園 研平整山坡

【本報訊】新一份施政報告宣布原用作沙嶺殯葬城的約兩公頃土地，將改作創科及相關用途，創新科技及工業局局長孫東昨日表示，上址將會發展成一個數據園，但現時僅有2公頃土地，政府會研究平整更多山坡的可能性，並為數據園所需的水、電等基礎設施作進一步評估。

現僅有2公頃土地 孫東昨日出席一個電台節目表示，沙嶺改作創科用途後，會開展各項技術評估，他指沙嶺山清水秀，數據園需要更大用地，故會考慮平整更多山坡，方便數據園計劃發展，而數據園所需的基建設施如水、電、信號系統等，亦要展開研究。

他指出，本港會籌建「授權數據交換閘」，讓政府內部落實數據互通。又以構思中的方案舉例，市民授權後，只需在一個政府部門留有個人資料，就毋須在不同部門重複登記。

另外，孫東又談到近期接連發生公營機構遭受黑客攻擊事件，導致資料外洩，他指事件敲響了社會的警鐘，網絡安全的威脅無處不在，由於受影響機構包括政府部門、法定機構等，政府已經做了不少應對，資科辦有提醒各個政府部門加強網絡保安措施，當局會引入網絡安全專家及機構，大學亦會加強研究網絡安全。