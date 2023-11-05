北上自駕遊增 港澳單牌車備案申請升31%

【本報訊】港珠澳大橋不設配額「港車北上」計劃推行4個月，港人蜂擁北上自駕遊，單以10月計，港澳單牌車的備案申請已按月升31%。運輸及物流局局長林世雄昨稱，政府正積極研究的「粵車南下」，會分兩階段實施，在首階段車輛須停泊在港珠澳大橋人工島自動化停車場，以車位供應數目為限，預計每日過千。次階段南下的車輛可以入境，但限額較少，政府正檢視會否限制行車範圍，並會提醒南下駕駛者注意道路安全。

內地拱北海關公布，「港車北上」、「澳（門）車北上」正式接受申請以來，經拱北海關所屬閘口海關辦理的香港、澳門單牌車海關備案量逾5萬宗，兩地各佔一半。

單以10月計，港澳單牌車的備案申請已經達到9,200多宗，按月上升31%。林世雄在電視節目則表示，「港車北上」實施數個月，右軚車到內地的秩序良好，因此對「粵車南下」也有信心。

東九龍綫隧道駁寶達至油塘 至於東九龍綫項目方面，林世雄稱，東九龍綫寶達至油塘站的路段有地勢差異，將來會改以隧道形式接駁。他指，該路段長，加上無中途站令成本上升，惟整條線成本仍然屬於合理水平，不會貴到「天價」，衡量後認為是合理方案。

林續說，當局明年會邀請營運商提交意向書，惟現階段仍難就落成時間及整體造價作出估算，最快本年底列出大概落成時間。當局將因應不同系統及項目的初步設計進行走線及環評，再作相關規劃。另外，環評後可能會要求在部分路段安裝隔音屏障，亦會影響造價。

至於會否途經慈雲山，林指慈雲山多住宅和學校，且屬上坡路段，不容易找到合適路線，但未來規劃時會再作研究。