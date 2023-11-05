規劃不欲與公屋掛鈎 劏房戶去向堪憂

工作組需花10個月研究 遭質疑過久 不少基層家庭為等上樓只能屈居劏房，但政府卻指劏房問題不應與公屋掛鈎，說法引起社會疑慮。房屋局局長何永賢昨日表示，公屋政策是要整體考慮社會需要，例如最近可優先讓初生嬰兒家庭上樓，坦言「不想將劏房和公屋直接掛鈎」，否則會變相鼓勵市民住劏房；又稱劏房登記制度是為識別劣質劏房，以防止新增。有關注團體對政府說法感奇怪，擔心若劏房和公屋脫鈎，劏房戶的去處更不明朗；而「解決劏房問題」工作組需時10個月時間，令人有拖延之感，希望工作組盡快推出措施。

「解決劏房問題」工作組前日召開首次會議，何永賢透露會上多個部門已初步交流意見，但如何定義劣質劏房則社會上有不同意見，因有些劏房是「間得好、合規的」，但今次工作組主要針對解決差劣劏房，例如「樹屋」形的劏房「在上格間多個，企都企唔到起身」，或是「洗手間都無一個牆、無一個房間開，道門都無，馬桶隔籬瞓覺，我都見過，咁差劣的衞生環境，咁曳一定唔得。」

至於劏房登記制度方面，何則坦言要先定義，再想辦法去取締不合格的劏房，並防止新增，未來工作組亦會探討，但需要先查看所有數字再研究。而登記制亦不會分級，「我諗好似考試咁，如果有個標準，有啲合格同唔合格，有啲係僅僅唔合格，都會畀佢補考，畀啲時間修正小問題成為合格。」

擬過渡屋供苦主居住 對於如何協助不合資格劏房戶上樓，何就指居民在等待上樓時可選擇居住過渡屋或簡約公屋，但就「不想將劏房和公屋直接掛鈎」，因擔心會變相鼓勵市民住劏房然後快些上樓住公屋，而公屋需要考慮整體社會需求，例如協助長者優先上樓、或是為鼓勵生育，讓初生嬰兒家庭優先上樓等。何又稱為防止租客流離失所，相信過渡屋和簡約公屋可幫手。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國坦言，對政府不想將劏房和公屋直接掛鈎的說法感奇怪，雖然他不反對政府協助新生嬰兒家庭上樓，但認為政策有矛盾之處，因公屋的主要幫助對象大多均是劏房戶，「如果脫鈎咁畀邊個住呢？」

外界籲盡快約見民團 賴又指，暫未獲工作組邀請提出意見，但工作組無「街外人」，希望當局盡快約見民間團體聽意見，政策亦要盡快出爐，否則擔心或會變成拖延，令劏房業主各有對策應付新措施。