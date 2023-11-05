近24萬70歲以上司機持駕照

持有效駕駛執照的高齡人士統計

【本報訊】涉及高齡司機的交通事故日益增加，僅過去兩年，每年都有400多宗的士交通意外涉及70歲或以上的高齡司機。今年5月，政府提出修訂建議，擬收緊高齡職業司機體檢要求，的士、小巴等商用車司機的體檢要求，將由70歲降至65歲或以上者須一年一檢，並將在「體格檢驗證明書」中增加多個項目，包括聽力及肌肉反應等，並要呈報眼疾及耳疾等情況，但有關措施計劃亦需明年第3季才能落實。

明年第3季始收緊驗身 運輸及物流局今年5月向立法會提交文件，擬修訂駕駛者體檢機制，最大變動的是的士、小巴等商用車司機的體檢要求年齡，門檻由70歲降至65歲，且須「一年一檢」，駕駛教師亦須睇齊；私家車司機則維持不變，即70歲或以上需交體檢證明，可選擇三年一檢或一年一檢。

至於高齡司機續領所需的「體格檢驗證明書」，將訂立和區分適宜駕駛「商用車輛」及「非商用車輛」人士的體格標準。其中，職業司機體檢標準更為嚴格，當中包括視野和聽力篩查等；除非通過醫學評估，高齡司機患有夜盲症、認知障礙症、惡性腦腫瘤、植入式心臟除顫器，或需要使用輔助氧氣的慢性肺病等，將不會獲發或吊銷商用車輛駕駛執照。

當局加強高齡司機的規管，與本港高齡駕駛者持續上升有關。據運輸及物流局統計，截至今年3月底，70歲以上司機持有的各種駕駛執照，合共超過23.7萬張。其中，以70至79歲年齡組別最多，共持有221,223張牌照；80至89歲有15,635張；90歲以上則有630張，合共237,488張駕駛執照。數據又顯示，過去兩年，70歲或以上高齡司機最常發生意外的車種為的士，2021年共錄416宗，2022年則有452宗。