多隱疾 常失魂 高齡司機變公路死神

15日5宗血的教訓 體檢遲未收緊 老的哥胸痛撞壆喪生 昨日一名七旬的哥於凌晨時分接載兩名遊客前往酒店，的士途經長青隧道期間，的哥疑因心臟病發，手掩胸部並勉強操控軚盤，期間的士一度在管道「舞龍」，待駛離隧道後隨即暈倒。的士無人駕駛下狂衝近百米，撞毀鐵欄及石壆後始告停下。儘管車上乘客、途經司機及救護員合力施救，惟的哥送院後最終不治。這已是過去15日內，第5宗涉及高齡司機的嚴重車禍，惟當局仍未吸取血的教訓，還未收緊商用車高齡司機的體檢要求，變相對「馬路炸彈」置若罔聞。

司機昏迷 無人駕駛衝前百米 昨日凌晨2時許，一輛的士在尖沙咀接載兩名外籍男遊客，前往他們位於元朗的下榻酒店，惟的士駛入長青隧道期間，姓馮（72歲）的哥突感不適，痛苦地手掩胸部，甚至連操控軚盤亦有困難，而的士沿路左搖右擺，馮勉強駕車駛出隧道約400米後旋即昏迷。的士在無人駕駛下，失控撞向路旁一列鐵欄，兩名乘客察覺異狀，嘗試救車不成，的士繼續衝前約100米，直至撼撞分隔石壆始告停下。

意外後，兩名的士乘客合力把馮男抬出車外，並替其進行心外壓急救，惟二人分屬新加坡籍及印度籍人士，疑因「人生路不熟」，卻未能清楚交代正確位置。正當他們六神無主之際，一名姓何男子剛巧駕車途經現場，目睹車禍後即停車相助。由於何任職私人保鏢，懂得急救，當得悉情況後，隨即協助報案，並接力替的哥進行人工呼吸及心外壓施救。

救援人員接報趕至，發現馮男並無表面傷痕，但已經沒有呼吸脈搏，遂即場替其急救並由救護車急送醫院搶救，惜馮男至早上7時38分被證實不治，其死因仍有待驗屍後確認。至於兩名外籍男乘客沒有受傷，事後留在現場助查。消息指，馮男患有心臟病，在失去知覺前，曾表示自己懷疑心臟病發。執法部門正跟進意外原因，並呼籲任何人士如目睹意外發生，或有任何資料提供，應盡快與調查人員聯絡。

機場的哥踩錯油門猛撼車尾 另外，網上近日流傳一段短片，顯示在機場一號客運大樓一輛私家車，一名姓劉（56歲）司機在替3名外籍女乘客搬運行李期間，尾隨一輛的士懷疑收掣不及，疾馳而至猛撼私家車車尾，車尾一件行李亦被震跌，幸好私家車司機及時閃避，千鈞一髮之際逃過一劫。至於肇事的士司機則慌忙扭軚抽頭，但的士卻失控再猛撼路邊鐵欄。

執法部門表示，10月27日晚上約8時，一名姓麥（67歲）的士男司機，在機場一號客運大樓疑因忘拉手掣導致的士溜前，在擬煞停的士之際，有人疑因把油門當腳掣，導致的士衝前撞向一輛私家車車尾，的士繼而再撞向右邊鐵欄。事件中幸無人傷，雙方最後和解處理。

此外，昨日晚上近7時，一輛空載的士沿美孚呈祥道往觀塘方向行駛，當駛至葵涌道交界，姓劉（69歲）男司機懷疑突然暈倒，的士失控猛撼右邊石壆，有其他駕駛人士見狀，隨即協助報案。救援人員趕至，發現的哥昏迷，沒有表面傷痕，他隨即由救護車送院，經治理後回復清醒。意外中，的士右邊車頭及倒後鏡損毀，執法人員正就事故原因展開調查。

太和路10月21日：大埔早前有高齡小巴司機肇禍。 的士撞向私家車車尾。 竹篙灣公路10月26日：迪士尼樂園外兩的士互撼釀1死4傷。 的士撞私家車後一度褪後。 私家車停泊在機場客運大樓，司機正搬運行李。 近期涉及高齡司機車禍