消脂針險再奪命 無王管事故頻生

綿綿不絕，必有亂結。繼「DR醫學美容事故」導致一死兩傷、拉丁舞導師抽脂慘死等血的教訓後，醫學美容亂象依然層出不窮。日前又有多名女子，在美容院疑注射消脂針後感染膿腫分枝桿菌，險些搞出人命。目前已有兩人被捕，另有兩人被通緝，疑涉無牌行醫。同類事故屢見不鮮，受害者非死即傷，奈何港府至今未有對醫美行業作出規管。

女為悅己者容，人們追求年輕貌美並無對錯之分，錯在政府一直對業界放任自流，不監不管。今次事件，正是醫美不分的典型例子。究竟針劑注射是否等於醫療程序，政府一直含混不清。立法會早在2002年提出規管美容業界，礙於反彈大、執行難而不了了之，直到2012年「DR醫學美容事故」發生後，又言之鑿鑿立法規管，可惜一陣風過後同樣沒有下文。拖到前朝林鄭政府，擬向立法會提交《醫療儀器條例草案》，「只管儀器不管人」本已備受詬病，詎料黑暴爆發致立法會停擺，條例亦隨即束之高閣。如今又爆出問題消脂針事件，再次反映美容業亂象叢生，究竟還要搞出多少亂子，賠上多少人命，政府才會正視問題？

眾所周知，近年不少美容公司為吸引顧客，引入未經廣泛確定有效的醫療技術和儀器替顧客美容瘦身，令醫療和美容混淆不清，許多原本只可在醫院由醫生執行的手術都被包裝成美容療程，在沒有足夠醫療設備和全面消毒場所內進行，風險之高可想而知。正如香港美容業總會指出，政府至今仍未清楚定義醫學美容，業界無所適從，同時令消費者增加風險。

事實上，港府做事永遠都是踢一踢動一動，連補救也是甩甩漏漏。2014年拉丁舞導師抽脂慘死案件發生後，政府刊憲，以《私營醫療機構條例》規管抽脂等程序的日間醫療中心須領牌，由醫生出任的醫務行政總監須承擔法律責任。但其他針劑注射並未列明屬於醫療程序，造成灰色地帶。更何況醫生並非萬能，恰恰相反，上述兩宗經典死亡個案，同樣由醫生參與和操刀，最終一樣搞出人命。若政府每次「爆大鑊」僅靠法庭為死傷者主持公道，卻不立法修補漏洞，從源頭解決問題，這樣的公道未免流於表面，絕非公道。

當然，消費者本身也有責任。以今次消脂針事件為例，女士追求完美身段並無問題，但她們對產品有多少了解？醫學界人士指出，這類入侵性治療必須由持專業資格的人員操作，亦要選用證實安全有效的產品，並要存放在適當的溫度和地方，否則可能受細菌污染。注射時更要避開血管和徹底消毒，否則有機會將細菌帶入皮下組織引致感染。這些東西打入體內，絕非兒戲，豈能糊裏糊塗？

隨着科技進步，醫學美容日新月異，但質素良莠不齊，消費者毫無保障。港府必須盡快進行全面立法規管，並且加強宣傳教育，消費者追求美麗的同時，更須注重安全和風險。