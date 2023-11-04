笑看天下：把無能主政者拉下台

以巴開戰近4個星期，已造成逾萬人死亡，當中巴人佔約八成半；而加薩流離失所巴人已逾140萬人。聯合國人權事務高級專員辦事處稱，以軍以不合比例武力攻擊賈巴利亞難民營引發大量平民傷亡，已構成「戰爭罪行」，亦有指控以色列如此對加薩地帶狂轟濫炸，等同向加薩實施「種族滅絕」。

國際社會紛紛要求以國停火，惟該國總理內塔尼亞胡斷然拒絕，以防長加蘭特亦表示，哈馬斯只有死亡和投降兩條路可以揀。「人無善志，雖勇必傷」；內塔尼亞胡應對以巴衝突備受質疑，加薩地帶生靈塗炭，死傷枕藉，而且多係無辜婦孺；烽火連天之際，激起一股反以熱潮，玻利維亞率先與之斷交，其他如埃及、約旦、阿聯酋、巴林、摩洛哥等亦說要與之斷交；因美國曾力撐以色列，世界各地亦掀起一股反美怒潮。以總理內外樹敵，正應了古人所說「夫禍福之轉而相生，其變難見也」。

呢，據美國政治新聞網Politico周三報道，美國總統拜登和官員談及以色列總理內塔尼亞胡可能將下台，拜登更建議內塔尼亞胡可向繼任人分享嘅經驗。華府預期內塔尼亞胡嘅總理任期有限，可能只餘數月，待以軍喺加薩地帶嘅軍事行動早期戰鬥結束，內塔尼亞胡必然需為發生嘅事負責。

據悉拜登上月出訪以色列時，私下敦促內塔尼亞胡謹慎行事，避免擴大戰事，優先考慮「兩國方案」，並注意消滅哈馬斯以外嘅行動，包括佔領加薩將面臨嘅挑戰。當然，以上莫非猜測，若然，拜登算係「頭腦清晰」。老朽但知「好戰必亡，忘戰必危」，尤其百姓於戰火中命如草芥，走投無路，困頓中產生怨恨，「怨則極慮」，想把無能主政者拉下台，亦正常反應而已！