冰鑑春秋：美軍出手救日本水產？

不只是台灣有個「助日大使」謝長廷，美國駐日大使伊曼紐爾助日也不遺餘力，最近宣布為幫助日本解決大陸對日本水產禁令帶來的衝擊，他稱美軍將和日漁民與產銷合作社簽下長期契約，購買日本水產讓日人渡過難關。

第一波美軍就向日本採購了900公斤扇貝，未來還將陸續採購，還會協助日本將魚獲送往美國的加工廠進行加工銷售。

伊曼紐爾自上任以來便以對大陸不假辭色的「鷹派」作風聞名，但他認為自己不是甚麼鷹派，只是實話實說，因誠實才是上策，只不過忠言逆耳罷了。這一番作派看來確實是給足岸田文雄面子，也展現美國堅定支持日本的決心。是這樣嗎？因為光是去年一年，大陸從日本進口的水產高達10萬公噸，美軍這第一波採購，連大陸進口量的10萬分之一都不到！而以美目前通脹仍居高不下來看，就算未來持續進口，美國能消費的數量也有限，就算七大工業國一起採購，也無法填補大陸一國拒買所產生的巨大損失。

其實要解決問題很簡單，中日的緊張關係目前正在降溫，日方本來可以藉着前不久的核污水不慎外洩事件宣布暫停排放，趁勢和鄰近國家共同協商更好的處理辦法，這樣不僅能夠解決與中俄騎虎難下的緊張關係，事實上也可以拯救日本水產的聲譽。但岸田文雄顯然吃了秤砣鐵了心，儘管目前已經花上數百倍的代價，也要為了幫東電一家公司護航，賭上整個日本水產業的命運。

岸田文雄的冥頑不靈，只會招致中俄的持續抵制，甚至未來許多其他國家也可能減少對日本水產的採購。只有台灣大概是例外，如果民進黨繼續執政，必將大幅增加向日本採購水產，誰叫台灣是美國的兒子、日本的小弟呢？