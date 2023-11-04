橫眉冷看：老美的雙重標準

以色列兩度轟炸加薩地帶的難民營，更宣稱行動成功，已將一名哈馬斯武裝組織的統領殺死。權當以國沒誇大戰功，我們姑且相信該名統領已經死亡，但你知道難民營內有多少人要陪葬嗎？答案是逾195人，而且尚有約120人失蹤，估計最後的死亡人數，會多達二、三百人。

為殺一人而犧牲數百條無辜性命，這種無差別屠殺方式，自從第二次世界大戰後，已經十分罕見。聚居在加薩地帶的巴勒斯坦人，合共200多萬，哈馬斯成員大概兩萬人，兩者比例約為一比100。以色列曾聲稱要殲滅整個哈馬斯武裝組織，既然如此，是否可以將巴薩地帶的所有巴勒斯坦人都殺光？以軍為追殺一個武裝分子，可以屠戮二、三百人，按理要剿滅兩萬人，即使讓200多萬人陪葬，也是理所當然吧。

以色列受襲在先，固然值得同情，但以軍為了復仇，早已殺紅了眼，嚴重觸犯戰爭罪行。如今只有美國出手，才能制止以色列繼續濫殺無辜，但看來白宮中人，卻沒此打算。美國總統拜登只是象徵式呼籲，要以軍保持克制，實際上卻是聽之任之，甚至是助紂為虐。

2019年香港爆發反修例示威，整個平暴過程，從沒證據顯示，執法人員曾蓄意殺害過任何一個示威者。當年美國政府卻隨便找個由頭，將大批京港官員列入制裁名單，說是以示懲罰。今日的以色列軍在加薩殺人如麻，華盛頓卻視若無睹。以國總理內塔尼亞胡，儼然是殺人犯的頭子，拜登非但不予懲戒，早前還特意飛到特拉維夫，與內塔尼亞胡會面，二人狀甚老友。

在當代政壇，持雙重標準本來並不罕見，但像老美般，做得如此明目張膽的，也委實讓人大開眼界。