強詞有理：戰爭罪行

上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。以色列對加薩地帶的狂轟濫炸愈來愈駭人聽聞，其中一個難民營竟連續兩天遭到轟炸，導致200多人死亡，逾700人受傷，死傷者逾半是小孩。聯合國人權事務高級專員辦事處也忍不住發聲，指摘以色列轟炸難民營的行為可能構成戰爭罪行。

其實不是可能，這就是赤裸裸的戰爭罪行，任何針對平民百姓尤其是小孩的狂轟濫炸，在任何時代都是不可饒恕的嚴重罪行。但可恥的是，平時口口聲聲維護人權公義的美西方，對以色列愈來愈瘋狂的暴行依然視若無睹，反而以「自衞權」為由替其辯護，可見他們是多麼虛偽，又是多麼醜陋！

很明顯，以色列極右政府已經徹底瘋了，他們對國際社會要求停火的強烈呼聲置若罔聞，繼續肆意妄為，濫殺無辜，勢必進一步激起全球公憤，即使有美國及西方陣營撐腰，遲早也要受到歷史的審判和正義的懲罰。美國白宮惺惺作態，要求以色列必須區別巴勒斯坦哈馬斯武裝分子與平民，以保護無辜的加薩地帶居民云云。這不只是廢話，簡直是笑話，在以色列無差別轟炸之下，連醫院和難民營也成為攻擊目標，連聯合國救援人員也自身難保，如何區別哈馬斯武裝分子與平民？

事實上，美國盲目支持以色列，無異於助紂為虐，勢必損害其國際聲譽，動搖其霸主地位。日前聯合國大會上多達121國支持人道主義停火，只有美、以等14票反對，連許多盟友也背離美國，就是一個明顯的警號。對於自詡為世界領袖的美國來說，屢次在重大國際問題上陷入孤立地位，難道不是莫大諷刺？正是因為盲撐以，美在中東已不再享有過去的影響力，反而漸漸站在區內多數國家的對立面，華盛頓到底有沒有想過當中的利害得失？或者他們已被猶太人綁架而身不由己？

可以見到，美國國內的民意正在逆轉，反戰聲音愈來愈強烈。國務卿布林肯日前出席參議院撥款委員會聽證會，尋求加大對以色列軍事援助，結果被大批示威者多次打斷；總統拜登在出席公開活動時，也遇到回教團體示威抗議。面對如此強烈的反戰呼聲，正尋求連任的拜登不得不仔細衡量，據說華府已談及以色列總理內塔尼亞胡下台的可能性。怕只怕，以色列極右政府囂張跋扈，目中無人，豈是華盛頓說下台就下台！