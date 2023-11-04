龍吟虎嘯：只相信戰爭解決問題

和以色列打了幾十年仗的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，非常清楚10月7日的奇襲一定會遭到「滅族式」的瘋狂報復，後果慘重。從戰爭戰略和成本上講很不划算，但是他們並未因此停止行動，而是義無反顧去拚。

這緣故有五：一是千百年來乃至近幾十年的人間世道，讓他們相信和以色列的國土矛盾、宗教矛盾、種族矛盾、生存空間矛盾及世代仇恨，是只能用戰爭解決問題的。二是巴勒斯坦人在加薩的處境、集中營的處境、人間地獄的處境、生不如死的屈辱絕望，必然生出「與汝同亡」的決絕，不怕同歸於盡，不怕報復。三是當前的形勢，拚一下子，尚能喚醒阿拉伯國家、伊斯蘭世界和國際社會關注巴人處境，關注聯合國的「兩國方案」已被淹掉的問題，否則只能等死，在屈辱中等死，於是哈馬斯選擇了在沉默中爆發。

四是哈馬斯相信自己在加薩經營有年，得到大多數加薩人民的擁戴，有舉世無雙的地下軍事工事和強大的打巷戰能力。而以色列的戰略武器、重型武器、海空軍力、遠程打擊能力雖然強大，但遇到加薩地形和巷戰並不好使，以色列準備了30萬大軍並不能在進攻加薩市時展開，打巷戰又非訓練有素的「老兵」不可，那些臨時徵召的後備兵戰力有限，會成人肉活靶子。五是進攻加薩打起來，時間在哈馬斯一邊，拖下去對哈馬斯有利，哈馬斯經過權衡判斷有這個信心。

上述五大原因，也不只是哈馬斯清楚，世界上很多人都清楚，以色列、美國西方也清楚。然而，世界上的許多事情，特別是戰爭之事，不是各方清楚利弊就可以避凶趨吉的，就可以在打與不打之間及怎麼打方面做出正確抉擇的。現在進攻加薩已展開，巴人逾9,000人死亡，以色列逾1,400人死亡。以國正繼續用狂轟濫炸有計劃的消滅巴人。哈馬斯方面聲稱，只要停火就可討論「兩國方案」，以色列防長回答哈馬斯只有兩種選擇：「死亡或投降」。還是只相信戰爭解決問題！