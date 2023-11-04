政情：北上熱潮難擋 黃家和愁冇人留港
趨勢一旦成形，就唔容易逆轉。就港人往返內地時須填寫俗稱「黑碼」嘅「健康申明卡」，有關做法已於日前取消，餐飲聯業協會會長黃家和話雖未見大批港人北上，不過佢擔心港人到內地消費常態化，恐怕不利本地餐飲同零售業。
夜經濟旺丁不旺財
黃家和喺電台節目表示，取消黑碼對中港兩地嘅影響係雙向嘅，然而上月港人北上消費嘅情況愈趨熾熱，過去嘅重陽節更有一百萬人北上，市民有長期北上消費嘅想法，似乎難以逆轉。況且人民幣貶值，港人到內地消費，銀紙更見使，導致有港人下班都寧願北上食飯，影響本地晚上堂食生意，亦同時吸引唔少家庭主婦北上買餸，對本港好多方面都有影響。佢話目前北上嘅港人多過內地來港嘅旅客，希望未來嘅聖誕旺季，政府能吸引多啲旅客來港，而餐飲及零售業亦需提供更多優惠，吸引港人留港消費。
至於「夜經濟」嘅成效，黃家和話今年復辦嘅「香港美酒佳餚巡禮」以及一啲夜市的確刺激大量人流，可惜市民嘅消費力大不如前，加上夜市只屬短期性質，唔能夠好似泰國咁恒常化。佢希望政府增加夜市嘅多元化同放寬法例，吸引更多市民同旅客前往消費。
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