政情：小女生刁鑽提問 難唔到洪雯

小朋友好奇心爆棚，特別鍾意問點解。議員洪雯亦遇到小朋友提出嘅一大堆問題，不過今次解答嘅對象並唔係佢嘅囝囝，而係一班到訪立法會綜合大樓嘅女學生，佢哋提問內容之刁鑽，隨時考起好多人。

洪雯喺社交平台貼文，指自己帶過各種年齡層嘅立法會導賞團，當中以小學生問嘅問題最多。而今次佢就係帶一間女校10至11歲嘅小女生，當大家熟絡咗之後，就開始「十萬個為甚麼」，問題包括：「壞人可唔可以做議員？」、「議員需不需要很兇？」、「唔同意他人嘅意見，會唔會嘈交？」、「嗌交時主席會唔會鬧人？」、「議員可唔可以去捉賊？」、「突然好想去廁所呢？」、「開會時瞌眼瞓怎麼辦？」……

話開會瞓覺都要睜開眼 究竟洪雯會點答呢？就頭4條問題，佢話過去立法會裏面有唔少壞人，議事堂內經常嘈交，打交並非罕見，不過今屆議會相對比較斯文，至於主席不但會鬧人，仲會趕人出議事廳！有關議員可否捉賊，佢話全香港市民都可以捉賊，只視乎有冇呢個本事。講到人有三急嘅問題，佢話掌握好自己發言同投票時間，其他時候可以去廁所。遇上睡魔急Call又點算呢？佢話必須學會瞓覺都可以睜開眼，否則就會上報紙咁話。