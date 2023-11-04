政情：孫玉菡 自詡港機遇吸引 搶人才唔怕深圳

移民潮導致本港勞動人口大量流失，人才不足嘅問題更見嚴峻，儘管港府積極「搶人才」，不過內地城市亦同樣求才若渴，深圳近日就推出多項搶人才措施，包括提供優惠如租房補貼等。面對深圳嘅競爭，勞工及福利局局長孫玉菡似乎唔放在心上，強調本港並無打算為外地人才提供住屋幫助或補貼，又列舉多項較物質資助更重要嘅理由，相信可吸引外地人才嚟香港發展事業。

對於搶人才咁有自信，孫玉菡哪來的底氣？尋日佢出席電台節目時表示，指每一個大城市吸引外來人才，其設計一定係建基於自己嘅需要，同埋因應城市本身嘅吸引力去做。佢話留意到深圳亦推出搶人才措施，認為並唔出奇，反正整個大灣區都需要人才發展，畢竟香港同深圳都係毗鄰，大家都去搶人才，或會因此而出現匯聚效應，可能有其好處咁話。

話唔使抄人搞租房補貼 孫玉菡認為香港唔一定要倣效人家嘅優惠方法，佢話香港經歷一年幾嘅搶人才經驗，發覺外地人才十分珍惜香港嘅制度、自由嘅社會、出入好方便之類，加上教育資源非常之豐富，尤其是對於內地嘅優才、高才而言，具發展機遇遠較港府提供嘅物質資助重要。儘管佢話了解到，喺創科方面都有提供一啲人才公寓嘅，但佢重申港府唔打算向外來人才提供住屋津貼，事關香港本身都面對住房壓力，喺港府嘅角度，當然係優先照顧本地人嘅需要。

不論香港嘅自由同制度，是否同內地日漸趨同，孫玉菡都係反覆強調，人才最講求就係發展嘅機遇，跟住就係子女教育，而呢兩者都緊要過其他條件。另外，佢提到本港嘅高才通計劃，指絕大多數申請者從事金融、貿易同創科，而由本月起合資格大學新增8間內地同海外院校，達致184間，新增8間嘅其中5間係QS世界大學排名中，酒店及休閒管理範疇位列前5名。

孫玉菡 深圳：深圳近期推出搶人才措施，包括租房補貼。