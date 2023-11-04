元朗K場 4男涉藏毒被捕

【本報訊】前日晚上10時許，執法部門在元朗區進行「犁庭掃穴」的反罪惡行動。期間人員兵分多路，巡查區內娛樂場所及查牌。至昨日凌晨時分，人員巡查合財街33號一間卡拉OK時，以涉嫌「藏毒」拘捕4人，並把他們帶走扣留調查。