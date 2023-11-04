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蝴蝶邨單位起火 戶主手腳燒傷
【本報訊】昨日中午12時許，屯門蝴蝶邨蝶聚樓一單位突然起火冒煙，多名街坊見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，迅速開喉灌救，約12分鐘後把火勢救熄。
火警期間，大廈住戶毋須疏散，惟起火單位姓李（69歲）男戶主的手腳燒傷，經救護員敷治包紮後，需由救護車送院治理，至於火警原因有待調查。
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