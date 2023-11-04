教大迎新營性侵案控3罪 28歲男生還押明年訊

【本報訊】香港教育大學迎新營發生性侵案，28歲男生被控非禮及窺淫等3宗罪名，案件昨於屯門裁判法院再提堂。裁判官應控方申請，將案件押後至明年1月26日，待進一步調查，以獲取手機檢驗結果及徵詢法律意見。辯方昨無保釋申請，還押候訊。據控方透露被告另涉非禮、強姦及醉駕案，稍後將會提堂。

另涉非禮強姦醉駕將提堂 被告Y.L.H.被控的窺淫罪指出，被告於今年8月28日，在新界香港基督教女青年會梁紹榮度假村某室，暗中觀察Ｘ，而Ｘ所處地方屬身處該地的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密行為者，以及Ｘ處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，Y.L.H.不理會Ｘ是否同意被他觀察。

他另被控兩項非禮罪，指他於2023年8月23日及27日，分別在新界某路邊私家車內非禮Ｚ，以及在梁紹榮度假村某室非禮Ｙ。控方在庭上透露，被告另涉於黃大仙非禮、元朗強姦等案，案件尚未提堂，正在調查階段。另外，控方將另作提犯令申請，讓被告在12月13日就一宗涉及醉駕的案件，前往沙田裁判法院應訊。案件編號：TMCC 2032/2023