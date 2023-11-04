販運3億可卡因兼洗黑錢 3人囚12年至38.5年

【本報訊】執法部門2019年在上水村屋搗破製毒工場，檢獲市值約3億元的可卡因，並落案起訴3名懷疑涉案男子，之後再揭發3人涉嫌用銀行戶口清洗黑錢。3人早前分別被裁定販毒、製毒及洗黑錢罪罪成，押後至昨在高等法院判刑。法官考慮到本案案情、各人背景等因素，認為毋須判處終身監禁，最終判3人入獄12年至38.5年。

上水單位闢製毒工場 3名被告依次鄧朝升（47歲，運輸工）、關崇輝（38歲，冷氣技工）及黃祖汗（46歲，裝修工）。販毒及製毒控罪發生於2019年2月25日至26日之間。至於洗黑錢罪則發生於2018年2月1日至2019年2月26日期間。鄧朝升經審訊後被裁定兩項販毒罪成，他另承認洗黑錢罪，判入獄38.5年；其餘兩人均承認控罪，其中關崇輝承認製毒罪，判囚17年11.5個月，黃祖汗承認販毒及洗黑錢罪，判囚12年。

據關崇輝和黃祖汗承認的案情指，2019年2月25日，執法人員在上水古洞金錢南路匯駿山莊對開，見到3名被告從一輛輕型貨車上，搬走一些物品。人員上前截查，發現輕型貨車內載有6個行李袋，內藏140件磚藏可卡因，涉約129公斤可卡因。

人員之後搜查匯駿山莊一單位，在客廳再發現9個行李袋，內藏210件磚藏可卡因，涉約181公斤可卡因；在睡房檢獲4個膠袋，內藏3.56公斤可卡因及21.5克霹靂可卡因。

案情續指，執法人員另在洗手間、廚房，發現電子磅、容器等工具。人員拘捕及起訴被告後，發現3名被告在干犯毒品罪前一年，曾涉嫌洗黑錢，涉嫌逾500萬元。經諮詢法律意見後，控方決定加控各被告一項洗黑錢罪。案件編號：HCCC177-178/2021