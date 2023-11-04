新義安泰龍被斬殺 和勝和紋身忠 遭頂證有份施襲

黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇伏，他先遭七人車撞至斷腳，繼而被刀手狂斬喪命，黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠11年後由律師陪同投案。他否認一項謀殺罪，案件昨在高等法院續審。當日疑負責「把風」的男子以特赦證人身份作供，他第二次以控方證人身份就「泰龍」命案作證，他指「紋身忠」涉及襲擊「泰龍」。

54歲的男被告梁國忠，被控於2009年8月4日，在港謀殺41歲男子李泰龍。同意事實指，李蘊剛、勞展宏（綽號「貓仔」）、李鎮江在2011年因事件受審，結果被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終身。另一名男子楊文廷（綽號「傻佬庭」）亦被控謀殺罪，結果獲判無罪。另外，被告在2009年8月1日經落馬洲口岸離港，2020年1月21日他到灣仔警署投案。期間，他並無出入境紀錄。1月22日，執法部門為被告拍照記錄，當時被告身上布滿紋身。

特赦證人曾在2011年作供 庭上透露，特赦證人林家俊也在2011年審訊中以特赦證人作供。他在該審訊作證後，便退出黑社會及改名。法庭早前已頒匿名令，禁止任何人公開林家俊現時身份。林家俊昨在屏風後作供指，他現年30餘歲，在深水埗長大，約12歲加入黑幫和勝和大角咀分支，其他人會叫他「阿B」或「B哥」。

他過往有不同刑事定罪紀錄，例如非法賭博、以三合會社團身份行事等。林憶述，他加入黑幫後，獲安排到通州街一賭檔負責「睇水」，「貓仔」和「紋身忠」是賭檔負責人，而「傻佬庭」是「紋身忠」的「大佬」。林同意，2009年9月，他因「泰龍」命案被捕。他在相片認人程序中指出「紋身忠」，並指對方涉及襲擊「泰龍」。案件編號：HCCC 252/2020