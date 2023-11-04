東呼即應：倡身份證加回鄉功能 往返內地 一卡通行

東呼為民請命 再籲當局即應 《東呼即應》曾於9月中作出公開呼籲，要求取消港人北上過關仍然要使用「黑碼」措施，結果內地當局隨即響應，節目推出僅15個小時左右，便宣布簡化部分黑碼要求，刪除8項填報資料，11月1日更加正式取消黑碼。惠民措施永不嫌多，《東呼即應》又再次作出呼籲，希望當局不妨研究推出新措施，容許港人一張身份證，就可以往返中港兩地，北上不再需要回鄉證。

「兩卡合一、一卡通行」的政策，絕對惠民利民，先不說銀包內放置那麼多證件，有提款卡、信用卡等等，銀包脹脹的，若能夠少帶一張便是少帶一張，起碼遺失銀包時，連報失手續也可以少做一項，又能節省一筆補領費用，甚至影相費用也省一筆。

回鄉證換領中心大排長龍 疫情期間，不少港人回鄉證已過期，今年5月，港府表示多達約100萬張港人回鄉證將於年底到期，新聞亦曾報道不少北上港人在過關時，才發現回鄉證過期，不僅乘興而來、敗興而返，更釀成辦理回鄉證的換領中心大排長龍，短時間內要應付大量換領申請，形成換領人潮「大塞車」。

內地及後推出措施，2020年或之後到期的回鄉證，有效期延長至今年底，以應付市民北上需要和龐大的換證壓力，《東呼即應》訪問市民及議員，看看大眾對「兩卡合一、一卡通行」的看法。市民許女士就即表示非常贊成，坦言老人家最重要「簡而清、快而準」，會方便許多；而市民陳生陳太亦表示同意，認為一卡通行快捷方便，一張證件便能搞定，毋須帶那麼多張證件。

議員：便利北上旅遊公幹 來往香港內地的口岸自2月6日起恢復通關，不少港人立即去辦理回鄉證續期，直至11月1日內地取消「黑碼」後，再有市民湧去辦理回鄉證。議員林素蔚表示，將來會有不同口岸的重建改造，現在沙頭角口岸亦正在重建中，而若兩地一檢都可以做到，也可以一張證件便過全部閘口，如果能有一個共同平台，兩證一檢合一，更加方便港人北上旅遊或公幹。

回鄉證換領中心人頭湧湧。 東網版面新設計一撳即睇 林素蔚 東呼即應爆料熱線