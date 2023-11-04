留日煽動港獨 港女生囚兩月

【本報訊】留學日本的本地女生涉嫌在2018年起，4年多期間持續在Facebook及Instagram發布煽動言論，她回港更換身份證時被捕。她早前承認一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，昨在西九龍法院判刑。裁判官指，雖然發布訊息的頻率不高，多只為口號，但被告數年間，反覆利用互聯網散播訊息，並公開予公眾瀏覽，判罰須具阻嚇性，不認為緩刑是合適選擇，判被告入獄兩個月。

回港換身份證被捕 23歲被告袁靜婷報稱學生，內地出生，3歲來港，2018年到日本升學，現修讀政治經濟。對於辯方提出緩刑方式處理，裁判官坦言並不適合，考慮到整體案情及求情陳詞，以監禁3個月為量刑起點，除認罪扣減外，再無額外減刑因素，總刑期為3個月。

被告被控於2018年9月7日至2023年3月8日期間在港Facebook和Instagram發布，提供及/或持續提供陳述、相片及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指出，相關13則貼文內容包括「我是香港人，我主張香港獨立」、「中共未滅，何以為家」、「這個恐怖組織共產黨」、「香港獨立 唯一出路」。被告在今年2月24日回港，並於3月8日被捕。案件編號：WKCC 2602/2023