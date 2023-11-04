元朗暴動案 港鐵事務經理稱不知實際報案時間

林卓廷

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨於區院續審，多名港鐵職員出庭作供。港鐵車站事務經理供稱，早在案發前兩天，天水圍警區已聯絡他表示想監察車站運作，其後又指案發當日下午5時會安排便衣警員到車站控制室監察，至於案發當晚24個緊急掣被按響，職員稱，想像到車長當時會很緊張。案件將於11月13日再訊。該案昨早及午間休庭時，人稱王婆婆的示威常客王鳳瑤離開法庭時涉兩度放慢腳步，且疑打橫行及大叫，遭法官下令記錄其資料。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。港鐵車站事務經理B稱，他當時為元朗站的最高負責人。案發當日，他得知有站內職員通知並透過中央車務控制中心報案，但他不知實際報案時間。以證人所知，一般報案後約10多分鐘至半小時警員便出現。B又指，案發後約晚上11時45分，他到車站控制室，當時已有兩名便裝警員在內，車站非公眾地方亦有其他警員。

原本於當晚11時當值的元朗站站長F則指，當晚因交通問題，於11時18分到控制室，其後再到月台，當時有白衣人離開，沒有人向他表示被襲擊；港鐵工程師D則稱，數據顯示，當晚涉事港鐵列車共有24個緊急掣先後被按動，如緊急掣在列車停站時被按動，車長不按重置掣便不能開車。他又指，數據未能顯示車長有否逐一就乘客按緊急掣作回應。他又談到緊急掣被按後，車長室內會一直發出聲響直至重置，故「想像到車長當時應好緊張」。

離庭打橫行大叫 王婆婆遭摘名 案件早上休庭期間，人稱王婆婆的示威常客王鳳瑤離開法庭時曾放慢腳步，且疑打橫行及大叫。法官陳廣池得悉後曾在庭上表明旁聽人士須守規矩。惟法庭午休時王又再作出相同行為，執法人員則登記其資料。控方其後向陳官申請提取庭上閉路電視紀錄待人員作跟進。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022