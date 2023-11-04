最低工資檢討報告 觸及檢討周期

【本報訊】勞工及福利局局長孫玉菡表示，最低工資委員會已經在周二(10月31日)限期前，向行政長官提交檢討報告，政府目標將會在6個月時間研究報告內容，並就未來路向作出決定。他透露，報告有觸及檢討的周期，如果周期需要改變，以甚麼形式改變等。

新一份施政報告裏面提出將會支援特殊學校離校生和其照顧者，孫玉菡表示，香港現時有21間殘疾人士支援中心，每年大約有600名特殊學校的學生離開學校，當局計劃成立專隊，協助他們離校之後盡快投入社會生活。

對於有團體反映，目前弱智成年人士宿舍平均的輪候時間長達12年。孫指，宿舍長遠供應會增加，現時關鍵是加強對輪候人士的支援，當局將會盡最大努力，尋找合適地方興建宿舍，惟他承認覓地困難，會透過暫託等其他措施支援照顧者。

改用多維指標量度貧窮 扶貧委員會將爭取在年底至明年初，推出新量度貧窮方法框架，孫玉菡認為本屆政府以「精準扶貧」策略，要識別劏房戶、單親戶和長者戶共90多萬貧窮人口，未必需要用以往單看收入方式，而是改用「多維指標」量度。

至於職安健方面，孫玉菡指，今年4月通過新修訂職安健條例後，罰則已大幅提升，已有足夠阻嚇力，但有需要再加強對工人培訓及相關系統設置，譬如高空工作，以避免致命意外發生。