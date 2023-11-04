第3季食肆收益271億元 升12.5 %

展望夜繽紛帶動生意

扣除期間價格變動的影響後，今年第3季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季上升8.4%。按食肆類別分析，今年第3季與去年第3季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升18.3%及14%；而非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升5.5%及1.9%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升11.4%及7.1%；酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升10.4%及6.6%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升18.1%及13.8%。