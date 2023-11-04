打擊白牌車橫行 監禁期擬倍增

的哥違規需扣分 議員斥待遇不平等 政府擬引入的士司機違例記分制，以改善業界濫收車費等違規亂象，並同時打擊非法載客取酬等。惟有議員質疑，當局「大細超」，建議「白牌車」罰則與違規的士司機看齊。當局接納並提出修訂，建議針對汽車作非法出租或取酬載客用途罪行，將最高監禁期由首次被定罪的3個月增至6個月；再次定罪由6個月增至12個月，以加強阻嚇。

立法會法案委員會昨審議《2023年道路交通法例（提升個人化點對點交通服務）（修訂）條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》。議員謝偉銓會上質疑當局，「的士司機做不好，就要加重罰則、扣分，一些司機明知犯法（非法載客取酬），為何無同等對待。」

提出修訂建議的議員易志明指，政府擬加重涉及的士司機4項較嚴重罪行的最高罰款和監禁期，經修訂後首次定罪最高罰款為一萬元及監禁6個月，再次定罪則可判最高罰款2.5萬元及監禁12個月。然而，針對汽車作非法出租或取酬載客用途罪行上，政府原先建議只增加罰款金額是不合理，認為監禁期應一視同仁。

易志明又提到，政府建議增加暫時車輛吊銷牌照期限，由首次定罪的3個月延長至6個月，再犯則由6個月增至12個月。他認為，加重罰則雖然有阻嚇作用，但擔心許多不法之徒以租車形式犯罪，即使延長扣車的期限，租車司機仍可租用其他車輛繼續經營「白牌車」。

擒賊先擒王 促懲平台公司 議員陸頌雄則質疑，當局放生「白牌車」平台公司，「所謂『擒賊先擒王』，你捉『蝦兵蟹將』（違法司機），罰幾千元、判囚」，未能打擊「白牌車」亂象。

當局提出修訂草案時回應，延長扣車期限可令車主或司機失去生財工具，亦可阻嚇出租車輛的車主；提高「白牌車」法例訂明最高罰款水平，亦可向法庭反映罪行的嚴重性，訂立新的參考指標。但當局指出，非法載客取酬與的士罪行性質不同，難以直接比較，當局需對症下藥，以不同罰則針對相關非法行為。相比海外地區及城市，現時法例就非法出租或取酬載客罪行所訂明的最高監禁期，是合理和相對合比例。