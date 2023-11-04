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身懷大麻精 女假難民斷正

被捕女子。 被捕女子。
被捕女子。
【本報訊】油尖區執法人員於本周四在尖沙咀緬甸臺一帶，進行代號「逸影」的反罪惡巡邏。期間，人員發現一名外籍女子形迹可疑，遂上前把她截停搜查，並在其身上檢獲兩包逾1.1公斤重的懷疑大麻精，市值約5萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名持「行街紙」的34歲菲律賓籍女子，並把她帶走扣留調查。
人員檢獲懷疑毒品等證物。人員檢獲懷疑毒品等證物。
人員檢獲懷疑毒品等證物。
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