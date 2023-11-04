辣跑切線硬撼 泥頭車閃避撞壆

【本報訊】昨日上午8時許，一輛30噸的泥頭車，沿青沙公路快線往沙田大圍方向行駛，當駛至近荔枝角收押所對開，一輛跑車懷疑切出快線，收掣不及下與泥頭車碰撞，泥頭車則於閃避時失控撼撞路中石壆，掃毀約20米長隔音屏及鐵柱後橫亘路中。

意外中，泥頭車車斗被劏開毀爛，載運的碎石布滿一地，鐵皮及玻璃碎片更飛彈至對面行車線，擊中兩輛途經的車輛。消防接報趕至，救出被困泥頭車的姓李（29歲）男司機，據悉他右大腿骨折，戴上頸箍後被抬上擔架床，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，其餘3車則無人受傷。執法人員一度封鎖現場，以便就意外原因及經過展開調查。

尖山隧道Tesla釀3車串燒 另外，昨日上午9時許，一輛Tesla電動車、一輛客貨車及一輛密斗貨車，先後沿青沙公路尖山隧道往九龍方向右線行駛，當駛至管道中間位置，帶頭的車輛疑因應交通情況減速，惟尾隨的密斗貨車疑收掣不及衝前，釀成3車連環相撞意外。

意外中，被夾在兩車之間的客貨車，其姓陳（38歲）司機胸口及腳部輕傷，需由救護車送院治理。姓趙（40歲）電動車及姓劉（44歲）密斗貨車司機沒有受傷，留在現場協助調查。受事故影響，現場交通一度受阻。